"Quando Tutto Inizia": l'attore-scrittore-conduttore radio/tv Fabio Volo a Bassano del Grappa

Sabato 25 novembre alle 18.30 alla Libreria Palazzo Roberti di Bassano del Grappa in via Jacopo da Ponte 34 Fabio Volo presenterà il suo nuovo libro "Quando Tutto Inizia" (Edizione A. Mondadori), uscito il 10 novembre scorso. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

FABIO VOLO. Nome d'arte di Fabio Bonetti, nato a Calcinate in provincia di Bergamo il 23 giugno 1972, è attore, scrittore, conduttore radiofonico/ televisivo e sceneggiatore italiano. Presente nei vari campi dei media italiani, ha raggiunto la notorietà in radio e in televisione, per poi diventare conosciuto anche nel mondo del cinema e nel campo letterario: nel 2011 i suoi romanzi sono arrivati a vendere oltre 5 milioni di copie nella sola Italia e sono stati tradotti anche in altre lingue.

