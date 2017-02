"Quadretti per la Festa della Donna": laboratori a "Il Grifone Shopping Center"

Dal 27 febbraio al 3 marzo il centro commerciale "Il Grifone Shopping Center" di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 organizza il laboratorio per bambini "Festa della Donna", realizzando un bellissimo quadretto da regalare a una persona speciale in attesa dell’8 marzo. Inoltre lunedì 27 febbraio è previsto il laboratorio-gioco "Tatuaggi". Partecipazione gratuita.

ELENCO LABORATORI