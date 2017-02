"Puro 10000 Edizione 2017": corsa su strada a Zanè

Domenica 9 aprile alle 10 il gruppo "Faizanè Runners Team" organizza l'evento podistico "Puro 10000 Edizione 2017" con una gara di corsa su strada di 10 chilometri a Zanè con partenza da piazzale Aldo Moro. E' prevista inoltre la quinta edizione della "Puro Mini Runners" per bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni su un percorso cittadino di circa 700 metri. A seguire comincerà la "Puro 10000". L’iscrizione comprende: il pacco gara con prodotti enogastronomici al momento del ritiro del pettorale; lat-shirt personalizzata per l’evento; ristoro lungo il percorso e all’arrivo; cronometraggio ed elaborazione classifiche; assistenza sanitaria lungo il tragitto. La mancata riconsegna del chip comportera’ l’addebito alla propria societa’ di 20 euro. Premiazioni: i primi 3 classificati delle categorie: SM - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 e oltre; le prime 3 classificate delle categorie S - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 e oltre. Ai primi 3 classificati maschili e femmnili previsti premi in denaro; al quarto e quinto classificato maschile e femmnile un cesto con prodotti locali. L'iscrizione era a 10 euro fino al 31 dicembre 2016. Le iscrizioni chiuderanno a quota 650 iscritti. Quote di adesione: 15 euro entro le ore 19.30 di venerdì 7 aprile - 12 euro ad atleta per i gruppi con oltre 10 atleti (iscrizione unica) - ogni 10 iscritti un pettorale omaggio compilando l’apposito modulo su runnersteamzane@gmail.com. Iscrizione gratuita per la "Puro Mini Runners".

Il programma della manifestazione:

Sabato 8 Aprile: Ritiro pettorali dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.30 presso "Puro Sport" Culture in via Prà Bordoni 14 a Zanè

Domenica 9 Aprile - ore 7:30 ritiro pettorali - ore 9 fine consegna pettorali - ore 9.30 Partenza "Puro Mini Runners" - Ore 10 Partenza "Puro 10.000" - Ore 12 Premiazioni

