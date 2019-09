"punto di vista 2.0" mostra personale di Marisa Spinelli

a cura di Maria Lucia Ferraguti



VERNISSAGE SABATO 7 SETTEMBRE 2019 ore 18:00



In questa mostra Marisa Spinelli rappresenta cibi ed oggetti di vita quotidiana, dipinti con una tecnica che a lei piace definire “iperrealismo personalizzato”. Si ispira infatti all’iperrealismo per la precisione tecnica che richiede cura del dettaglio e lunghi tempi di realizzazione, ma si discosta da questo per alcune scelte prese dell’artista per esprimere la sua personalità nell’opera. Fotografa lei stessa i soggetti, senza inquadrarli mai nella loro totalità, per permettere all’osservatore di prendere parte all’opera completandola secondo la propria sensibilità. Anche la presenza di dettagli molto curati accostati a zone sfumate contribuiscono a rendere poetica l’opera e stimolano la curiosità di chi la guarda. Inoltre, alcune decisioni “ribelli”, come una spatolata di colore che crea spessore, rendono discontinua l’immagine che non è più solo una rappresentazione fotografica ma diventa un gioco artistico personale e fuori dagli schemi. Soggetti con cui abbiamo quotidianamente a che fare assumono così, grazie al punto di vista della pittrice, significati nuovi, 2.0.