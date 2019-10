Psicomagia di Alejandro Jodorowsky all'Odeon

Per la rassegna FILMSTUDIO, il Cinema Odeon presenta in Prima Visione l'opera imperdibile del maestro Jodorowsky, acclamata dal pubblico in Italia e all'estero.

In proieizione da giovedì a domenica. Il film è in versione originale con sottotitoli in italiano.

Psicomagia è il film più completo sul lavoro terapeutico di Alejandro Jodorowsky. Attraverso testimonianze reali ci spiega cos’è la psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata. Ci mostra alcune persone durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione del loro “atto psicomagico” fino alla dimostrazione dei relativi effetti.

Per Jodorowsky, molti dei nostri problemi derivano dalle barriere create dalla nostra società, dalla nostra famiglia e dalla nostra cultura, tutti fattori che ci impediscono di trovare il nostro vero io. La psicomagia aiuta le persone a liberarsi da queste catene.

Gli atti psicomagici hanno un forte impatto sull’inconscio. Perciò, sono spesso impressionanti e altamente cinematografici. Il film va oltre la finzione, filmando la realtà, ma una realtà accresciuta, magica e curativa.

Psicomagia – un’arte che guarisce è il film manifesto di un grande maestro.

Psicomagia di Alejandro Jodorowsky per Filmstudio all'Odeon

ORARI

GIO 31

22:00 - 23:45

VEN 1

16:00 - 17:45

18:00 - 19:45

20:00 - 21:45



SAB 2

16:00 - 17:45

18:00 - 19:45



DOM 3

21:00 - 22:45



CINEMA ODEON VICENZA

Corso Palladio, 176, 36100 Vicenza

Mostra mappa

Organizzato da CINEMA ODEON VICENZA

Metti "Mi piace" alla Pagina per ricevere altri aggiornamenti relativi agli eventi futuri