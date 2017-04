Prove gratuite di arrampicata sportiva ad Arzignano

Sabato 8 aprile dalle 14 alle 18 è prevista l'apertura straordinaria della Palestra Roccia ad Arzignano in via Umbria sul retro scuole elementari di San Bortolo. Sarà l'occasione propizia per scoprire l'impianto originale e le attività settimanali del GAS Gruppo Arrampicata Sportiva di Arzignano. La struttura rimarrà aperta per cercare di far conoscere le proprie potenzialità e funzionalità, che verranno illustrate dai ragazzi del GAS ad appassionati e curiosi.

