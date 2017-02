Prove coreografia sul flashmob contro la violenza sulle donne, razzismo e sessismo

Sabato 18 febbraio alle 17 in piazza dei Signori si terrà il flashmob "One Billion Rising" con una coreografia speciale contro lo sfruttamento delle donne, il razzismo e il sessismo. La campagna "One Billion Rising" torna anche quest'anno in Italia e nel mondo con spettacoli, eventi e manifestazioni per a sensibilizzare la popolazione, in occasione di San Valentino, sul fenomeno della violenza su donne e bambine. Per imparare la coreografia è possibile partecipare a lezioni di prova gratuite in programma questa sera, martedì 14 febbraio (alle 20.45), mercoledì 15 febbraio (alle 10 e alle 20.15) e venerdì 17 febbraio (alle 10) nella sede dell'associazione, in via Saviabona 106 a Monticello Conte Otto. A Vicenza l'iniziativa sarà proposta dall'associazione Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center, che organizzerà una coreografia suggestiva, invitando il pubblico presente ad unirsi per ballare. Sarà presente il consigliere delegato alle pari opportunità Everardo Dal Maso. All'evento collaboreranno le associazioni Jazzercise Cittadella e Galliera Veneta, Jazzercise Rosà, Jazzercise Tezze sul Brenta, Jazzercise Vicenza Est Fitness Center, Jazzercise San Lazzaro e Jazzercise Montecchio Maggiore. La parola d’ordine dell'evento, un appuntamento che dal 2013 cerca di ottenere l’attenzione, il coinvolgimento e l’impegno delle istituzioni affinché attuino forme di prevenzione e controllo oltre che politiche sociali ed educative per contrastare il fenomeno della violenza in ogni sua declinazione, è “solidarietà”: contro lo sfruttamento delle donne, il razzismo e il sessismo ancora presente in tutto il mondo. Per informazioni: Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center: 0444 946752 oppure jazzercise.vi.nord@gmail.com.

