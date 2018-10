Proroga fino all’8 ottobre 2018 per il corcorso “La fotografia è un racconto: storie istantanee di te e di me” 2018

Proroga fino all’8 ottobre 2018 per il corcorso “LA FOTOGRAFIA E’ UN RACCONTO: STORIE ISTANTANEE DI TE E DI ME” 2018



L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE OPI di Vicenza bandisce il 3° CONCORSO FOTOGRAFICO 2018 PER IL MESE SULL’ALZHEIMER dal titolo:



“LA FOTOGRAFIA E’ UN RACCONTO: STORIE ISTANTANEE DI TE EDI ME” quale iniziativa di promozione e sensibilizzazione sull’Alzheimer e il declino cognitivo che si svolgerà nel mese di ottobre.



In particolare il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da poter esporre con lo scopo di diffondere la conoscenza e le possibilità di approccio all’Alzheimer, patologia nei nostri giorni in continuo incremento.



Il concorso è gratuito e aperto a tutti i fotoamatori senza limiti di età e nazionalità.



Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina dei vincitori.



Modalità di partecipazione e termini di presentazione.



Le foto dovranno essere presentate CON TITOLO nel seguente formato:



A4 all’interno di un plexiglass



File in formato JPEG da spedire all’indirizzo mail: vicenzaipasvi@vicenzaipasvi.it



Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione debitamente compilata con le proprie generalità, dovranno essere chiuse in due buste separate e sigillate e inserite in una unica busta da inviare a:



OPI, ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA viale Trieste 29/C Vicenza, accuratamente imballate con raccomandata A/R o consegnare a mano entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2018.



Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci.



Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura:

CONCORSO FOTOGRAFICO ““LA FOTOGRAFIA E’ UN RACCONTO: STORIE ISTANTANEE DI TE E DI ME”” .



Il presente bando, unitamente alla scheda di partecipazione possono essere scaricati dal sito:



www.opivicenza.it