Proposte pranzo e cena al "Qubò": dai primi al gourmet fino ai club sandwich

Per tutta la settimana il locale "Qubò" di Costabissara in via Meucci 44 ha un'ampia proposta per la pausa pranzo o per la cena con ottime idee culinarie accompagnate da vini selezionati, birre artigianali, drink e cocktail per tutti i gusti. Tra le specialità gastronomiche della casa si potranno trovare numerosi primi piatti (i maccheroncini con crema di ricotta, le fettuccine con i fegatini o gli spaghetti con broccolo ed acciughe), le delizie gourmet e "finger food" per intenditori, deliziose insalatone per i vegetariani, il "fast food" con i club sandwich o i maxi burger, secondi piatti (tagliate di manzo e roastbeef), contorni stagionali e dolci fatti in casa. Ogni domenica il "Qubò" propone l'apericena musicale "Day Off: La Grande Botta" con buffet gratuito. Il "Qubò" è bakery, bistrot e ristobar con live music nel fine settimana. Orari di apertura: tutti i gironi dalle 7 alle 2. Ingresso libero. Infoline: 0444.971845.

