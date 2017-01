Promozioni speciali per il 3° compleanno del "Bamburger" a Vicenza

Giovedì 5 gennaio dalle 17 alle 24 il locale "Bamburger" di Vicenza in contrà Cantarane 15 festeggia il terzo compleanno con una speciale promozione per i suoi clienti affezionati: menù completo con panino e patate + bibita a scelta in omaggio. La paninoteca vicentina propone con successo "hambuger homemade" a chilometri zero per le scelte "Meaty-Veggie-Vegan". Novità 2017: "Zucca Burger". L'hamburgheria berica più famosa utilizza solo prodotti locali stagionali con ingredienti a filiera corta: tutto è fatto a mano dal pane alla polpetta, che viene cucinata al momento. Il menù varia dai classici hamburger ai cheese burger fino alle cotolette e alle versioni vegetariane/vegane. Anche i dolci in vetrina sono fatti in casa. Tra le bibite sono stati selezionati: "Ubuntu Cola" bio e certificata Fair Trade, fatta con zucchero di canna dal Malawi; la birra artigianale "Il Birrone" e birra "Ofelia" di Sovizzo; limonata e aranciata di una ditta italiana più un esclusivo succo di mele non filtrato, che si produce a Marano Vicentino. Ingresso libero.

