Promozione costata di angus all'H2O Drink & Food di Sandrigo

Sabato 4 marzo alle 20 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 propone una cena speciale con alcune promozioni di menù nella zona ristorante. Oltre al menù alla carta, piatti del giorno, bruschette e snack a cura dello chef Tony, ci sarà la grigliata mista + patate + birra piccola (15 euro); la costata di angus di 400 grammi + patatine + birra piccola (18 euro); big hamburger di black angus di 200 grammi + patatine + birra piccola (12 euro); tagliata di picanha + patatine + birra piccola (18 euro); bruschetta + bibita o birra (9 euro). A seguire il dopocena musicale a partire dalle 22 con l'evento "Country Party" insieme a 4 dj in 2 sale da ballare. Gradita la prenotazione: 0444.658098 - 347.1019199.

