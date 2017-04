Promozione 50% Uova di Pasqua al Pam Panorama: il secondo lo paghi la metà

Agli ipermercati Pam Panorama di Vicenza in viale Trento (angolo via Pecori Giraldi) e in viale Mazzini 29 sarà attiva la "Promozione 50% Uova di Pasqua" dal 3 al 15 aprile. Se si comprano due uova, la meno costosa si pagherà la metà del prezzo di listino. Se si acquistano quattro, le due meno care sono scontate del 50% e se si comprano 8, le quattro meno costose si pagheranno sempre al 50% e così via. L'offerta è valida su tutte le uova con peso superiore ai 130 grammi e anche per gli altri prodotti in promozione. I punti vendita Pam Panorama Vicenza saranno chiusi per Pasqua, mentre rimarranno aperti per Pasquetta con orari festivi.

