Programma di "Amambiente Festival 2017": alla riscoperta del territorio berico

Dal 5 marzo al 1 giugno è in programma la manifestazione "Amambiente Festival 2017" con numerosi eventi ed iniziative a sfondo ecologico per la promozione ambientale e la riscoperta dei Colli Berici grazie al patrocinio della Provincia di Vicenza e della Regione Veneto. Saranno coinvolti in particolari alcuni comuni del basso vicentino: Barbarano, Nanto, Agugliaro, Mossano, Arcugnano, Orgiano, Campiglia dei Berici, Pojana Maggiore, Villaga, Zovencedo, Sossano, Castegnero e Longare.

Il calendario degli eventi:

Domenica 5 marzo - ore 7: Marcia dei Bujeli a Villaga - Manifestazione podistica ludico-motoria

Sabato 11 e domenica 12 marzo: "Giornata Ecologica" - Tutti i comuni aderenti ad "Amambiente Festival" partecipano ad un weekend dedicato all'ambiente per un territorio più pulito

Domenica 19 marzo - ore 10: "Tra Ville e Oratori" ad Agugliaro - Passeggiata culturale con visite guidate alle ville e agli oratori agugliaresi

Venerdì 31 marzo - ore 20.30 - Sala Consiliare del comune di Longare: Incontro "La Falesia di Lumignano" - Serata culturale in collaborazione con il CAI di Vicenza, dedicata alla "Palestra di Roccia" di Lumignano, uno dei centri di arrampicata più importanti del Nord Italia

Domenica 2 aprile - ore 8.15 - Barbarano Vicentino: "I Profumi dell'Olio" - Passeggiata di 8 chilometri con degustazioni presso gli olivicoltori locali. Al rientro possibilità di pranzare negli stand della festa dell'olio extra vergine d'oliva "O-Live" a Barbarano

Lunedì 17 aprile - ore 9.15 - Sossano: Pasquetta al Bosco Sajanega - Biciclettata culturale con visita guidata al bosco

Sabato 22 aprile - ore 9 - Ponte di Castegnero: "Castegnero in Arte" con le decorazioni delle pareti, che delimitano la pista ciclabile, a cura degli alunni delle scuole (in caso do maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 29 aprile)

Lunedì 1 maggio - ore 9.30 - Mossano: Escursione al Sentiero 81 - Camminata alla scoperta delle bellezze di Mossano con pranzo all'Azienda Agricola "Rigo Arturo". A seguire intrattenimento alla 13° Festa degli Aquiloni (in caso di maltempo l'evento verrà spostato a domenica 7 maggio)

Sabato 6 e domenica 7 maggio - Antica Pieve di Nanto: Mostra Collettiva "Berici: Un Giardino da Vivere" delle pittrici Fanny Cristina Rigon e Raffaella Zanetello insieme allo scultore Mirco Bordin con i paesaggi rurali e naturali dei Colli Berici. Inaugurazione sabato 6 maggio alle 20.30. Orari di apertura alla domenica: 10-19

Domenica 14 maggio - ore 8.30 - Pojana Maggiore: Biciclettata con partenza da piazza IV Novembre - Sosta con degustazione presso un'azienda agricola locale e presentazione del libro "Le Stagioni del Gusto" di Anna Maria Zanchetta

Sabato 20 maggio - ore 20.30 - Orgiano: Passeggiata in Notturna con percorso tra le colline e degustazione finale presso la cantina "Terre

Domenica 21 maggio - ore 7.30 - Arcugnano: Ciclostorica "La Berica" - Pedalata di 30 o 55 chilometri con bci d'epoca dal Lago di Fimon ai Colli Berici

Domenica 21 maggio - ore 14.30 - Campiglia dei Berici: "Un Tesoro di Paese" - Caccia al tesoro in bicicletta alla scoperta di Campiglia e delle sue "ricchezze nascoste"

Domenica 28 maggio - ore 20.30 - Zovencedo: "Sulle Orme di Neanderthal"

Giovedì 1 giugno - ore 21 - Villa Rigon di Ponte di Barbarano Vicentino: Concerto "Naturalmente Opera" con l'Orchestra dei Musicisti di Vò. Ingresso libero

