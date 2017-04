Programma delle escursioni al mercoledì tra Prealpi Vicentine e Basso Trentino

Dal 3 maggio al 21 giugno sempre di mercoledì con partenza alle 8.30 "Piccole Dolomiti Sport" organizza una serie di escursioni guidate tra Prealpi Vicentine e Basso Trentino per conoscere meglio il territorio e scoprire nuovi itinerari. Sono previsti cinque appuntamenti con itinerari suggestivi sul Gruppo del Novegno (3 maggio), Monte Cornetto (17 maggio), Cima del Monte Plische (31 maggio), Becco di Filadonna (7 giugno) e Cima Dodici (21 giugno). Le uscite saranno di varia difficoltà e durata. Accompagnatore Media Montagna AMM - Collegio Guide Alpine Veneto: Davide Deganello. Quote di partecipazione: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni e iscrizioni: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.1257258.

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI CON DESCRIZIONE TECNICA:

3 MAGGIO - Escursione sul Gruppo del Novegno - Prealpi Vicentine - Dal Colletto di Posina si salirà prima sulla cima del Monte Caliano a 1622 metri e poi a Cima Rione 1690 metri - Il Monte Novegno è una montagna delle Prealpi Vicentine alta 1.552 metri. Alle sue pendici sorge l'abitato di Schio e per la sua particolare posizione protesa verso la pianura vicentina dalla cima si gode di un orizzonte sconfinato: dai vicini profili del Sengio Alto, del Cornetto, del Carega e del Pasubio verso ovest; del Monte Summano ad est - Difficoltà: media - Dislivello positivo: 750 metri - Durata complessiva: 5 ore - Ritrovo: ore 8.30 presso parcheggio Lidl a Schio in via Vicenza 41.

17 MAGGIO - Escursione al Monte Cornetto di Folgaria (2069 metri) in Trentino - Dal centro del paese di Folgaria (TN) a 1166 metri si prende il segnavia 425 inizialmente nel bosco, che accompagna la strada forestale, poi per sentiero si arriva al Rifugio Paradiso a 1631 metri. Da qui si prosegue il cammino seguendo il tracciato, che risale ad un punto panoramico a 1815 metri e poi lungo la dorsale sud ovest si raggiunge la cima del Monte Cornetto con panorama sulla vetta. La discesa percorre il sentiero 451 lungo la dorsale sud est fino alla Malga Cornetto a 1535 metri - Difficoltà: media - Dislivello positivo: 800 metri - Durata complessiva 5 ore - Ritrovo: ore 8.30 a Piovene Rocchette in via Caltrano con ampio parcheggio in ghiaia.

31 MAGGIO - Escursione alla Cima del Monte Plische (1991 metri) tra Veneto e Trentino - Questa cima delle Alpi è situata sullo spartiacque tra la valle dell'Agno, in provincia di Vicenza, e la valle di Revolto, la cui testata si trova in provincia di Trento. La cima è situata nella parte meridionale del gruppo del Carega e a nord-est dei Monti Lessini. Per la vetta passa il confine tra le province di Vicenza e di Trento, mentre la provincia di Verona resta confinata al Passo Tre Croci, situato poco a Sud di questo monte. La cima è raggiungibile dal rifugio Scalorbi, in meno di un'ora di cammino, e dal rifugio Cesare Battisti in circa due ore. Sulla vetta è posta una piccola croce in ferro - Difficoltà: media/difficile - Dislivello positivo: 750 metri - Durata: 4.5 ore e mezza - Ritrovo: ore 8.30 presso parcheggio della cabinovia nel centro di Recoaro Terme in piazza Amedeo di Savoia Aosta.

7 GIUGNO - Escursione al Becco di Filadonna (2150 metri) in Trentino - E' una delle cime più impegnative dell'area degli Altipiani di Folgaria e Lavarone e del gruppo della Vigolana, situata in provincia di Trento nel settore del Trentino sud-orientale. Dalla sua cima è possibile vedere la città di Trento, la Valsugana, il Gruppo dell'Adamello e del Brenta e sui laghi di Levico, Caldonazzo e Lavarone. Difficoltà: media/difficile - Dislivello positivo: 1000 metri - Durata complessiva: 5 ore e mezza - Ritrovo: ore 8.30 a Piovene Rocchette in via Caltrano, ampio parcheggio in ghiaia.

21 GIUGNO - Escursione a Cima Dodici (2336 metri) nell'Altopiano di Asiago - Cima XII, nota anche come Ferozzo) è una montagna delle Prealpi Vicentine, situata tra le province di Vicenza e Trento. È la vetta più elevata del gruppo, nonché dell'intera provincia di Vicenza. Divide l'Altopiano di Asiago dalla Val di Sella, collaterale della Valsugana. Dal punto di vista amministrativo, il versante sudest è compreso nel comune di Asiago, quello nordovest nel comune di Borgo Valsugana - Difficolfà: media - Dislivello positivo: 850 metri - Durata: 6 ore - Ritrovo: ore 8.30 a Piovene Rocchette in via Caltrano con ampio parcheggio in ghiaia.

