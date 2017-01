Programma della "Festa No Dal Molin 2017" a Vicenza

Dopo la manifestazione contro la guerra e le grandi opere a sostegno dei beni comuni con il concentramento e il corteo alle 15.30 in piazza Matteotti a Vicenza, sabato 21 gennaio a partire dalle 20 si terrà la grande festa "No Dal Molin 2017" presso il presidio permanente in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto). Sono in programma la cena su prenotazione, un concerto e uno spettacolo. Ingresso con sottoscrizione volontaria. Cena: 18 euro. Per prenotazioni cena: Rosanna 347.2109075 - larossa53@tiscali.it.

Il programma della festa:

Ore 20: Cena Grand Gourmet (vedi menù al link)

Ore 20.30: Concerto con Chano

Ore 21: Concerto-Spettacolo con Sgrexende insieme all'attore Carlo Presotto

