Processo e Rogo alla Stria 2018 a Montecchio Maggiore

Sabato 6 gennaio 2018 alle 15.30 è in programma il tradizionale Processo e Rogo alla Stria in piazza Marconi a Montecchio Maggiore. La festa paesana sarà aperta dall’esibizione del Corpo Bandistico Pietro Ceccato.

Successivamente aprirà i battenti il tribunale per il “Processo alla Stria”, la quale dovrà difendersi da numerosi capi d’imputazione a seguito di tutto un anno di malefatte. Sarà come sempre un grande spettacolo di satira paesana, in cui non mancheranno i riferimenti alla situazione politica locale e nazionale. Al termine del processo, verso le 17.30, la Stria estrarrà i numerosi e ricchi premi abbinati alla lotteria. Subito dopo la condannata sarà bruciata su un grande rogo, che chiuderà le feste natalizie e aprirà idealmente il nuovo anno.

Nel corso della manifestazione saranno servite bevande calde (cioccolata e vin brulè) offerti dal Circolo Noi e dal Gruppo dello Scopeton, mentre ai bambini più piccoli la Befana distribuirà le calze offerte dall’amministrazione comunale. In piazza saranno inoltre presenti alcuni stand con frittelle calde, zucchero filato, palloncini e altro ancora. In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 7 gennaio.

L’evento è organizzato dall’Associazione Amici della Città di Montecchio e dal Gruppo della Carbonara con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore.

