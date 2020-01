Processo alla Stria a Colloredo di Sossano

Il "Processo alla Stria" è un appuntamento che Colloredo organizza da oltre 20 anni. Alle 16.30 sul piazzale retrostante il museo "Storia, memoria" si svolgerà il divertente dibattito in tribunale per decidere il da farsi con la Stria e il successivo "rogo della Vecia". Il rito propiziatorio si ripeterà alle 18 sul parcheggio del campo sportivo a cura della Pro loco. Preceduto dalla sfilata per le vie della frazione. Poi tutti con il naso all'insù per vedere la direzione beneaugurante delle faville verso sera, comparsa finale della Befana che consegna ai piccoli le calzette piene di dolciumi con contorno di cioccolata e vin brulè.