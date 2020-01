Processione e Santa Messa Tradizionale per Sant'Antonio a Costozza

PROCESSIONE RELIGIOSA A COSTOZZA PER LA FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE

I fedeli dell’Oratorio di Sant’Antonio Abate a Costozza daranno vita ad una processione in onore del Santo a cui è dedicata la chiesetta di Costozza del XII secolo.

La processione si svolgerà domenica 19 gennaio con partenza alle 17:30 dall’Oratorio di Sant’Antonio Abate in via delle Grotte 6, Costozza (Longare), e ritorno al luogo di partenza circa mezz’ora dopo.

La processione porterà una reliquia del Santo.

Alla processione seguirà una Santa Messa in rito antico officiata dalla Fraternità

Sacerdotale San Pio X, che dal 2018 celebra la Santa Messa tridentina all’Oratorio di Sant’Antonio Abate.

La processione si avvarrà delle musiche di una banda di circa 18 elementi.

Ampio parcheggio è disponibile presso le Cave all’ingresso di via delle Grotte venendo da via Volto.