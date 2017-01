Primo Corso per ProMotori Culturali Veneti a Trissino

In occasione dell'incontro "Veneti: Chi Siete?", sabato 14 gennaio alle 17.30 presso la Biblioteca di Trissino in via Manzoni 10 si terrà il primo Corso per ProMotori Culturali Veneti sulle idee i giusti metodi per diffondere e conoscere la cultura veneta. E' un corso completamente nuovo ed estremamente promettente con 4 incontri e 4 relatori diversi per imparare la storia, la lingua, le tradizioni, le caratteristiche e l'essenza del popolo veneto. L'evento è organizzato dall'Academia de la Lengua Veneta e dall'Academia de la Bona Creansa con il patrocinio del comune di Trissino. Dettagli: www.facebook.com/events/1296023560435790/. Infoline e preiscrizioni: 333.6287484 (sms, whatsapp, telegram, signal) - corso@academiabonacreansa.eu.

