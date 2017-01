Lunedì 30 gennaio alle 21 ci sarà la presentazione gratuita del primo corso di avvicinamento al vino per sole donne a Castegnero presso la Biblioteca Comunale in via Pilastrini 8. Verrà illustrato il programma del percorso conoscitivo alla scoperta del panorama regionale vinicolo con i vigneti autoctoni DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), che indicano al consumatore la provenienza geografica dei vini certificati, come il "Recioto" di Gambellara. Il corso è dedicato al "gentil sesso", che ama il vino per approfondire le proprie conoscenze e imparare a bere utilizzando i cinque sensi. Sono previste degustazioni nei vari incontri. L'evento è organizzato dalla Pro Loco e da comune di Castegnero. Infoline: 339.4857834 - 340.1697881.

