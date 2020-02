Primi passi verso la comunicazione empatica nonviolenta

- Sapersi esprimere onestamente, senza l’uso di critiche e accuse

- Cosa fare per creare, mantenere e far crescere la sintonia e il legame di intesa

- Come far sentire gli altri ascoltati e compresi

- Come ottenere ascolto e comprensione dagli altri



ISCRIZIONI SCONTATE

info@giovannacastoldi.it



http://www.giovannacastoldi.it/cnv/corsi-di-cnv/corso-base-di-cnv