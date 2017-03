"Primavera Dentro": degluttering per fare spazio in casa e nella vita ad Arzignano

Sabato 18 e sabato 25 marzo sempre dalle 14.30 alle 16.30 si terrà il corso di decluttering "Primavera Dentro" presso la Biblioteca Civica Bedeschi di Arzignano in vicolo Marconi 6 per fare spazio in casa e nella vita. Verranno dati consigli pratici per risolvere i problemi di accumulo in generale, eliminando il superfluo nella propria abitazione o nell’ambiente di lavoro con maggiore armonia, funzionalità, leggerezza e piacevolezza. Il corso si rivolge ai disordinati, a coloro che desiderano una casa o un ambiente di lavoro più liberi dal caos e funzionali, ai ricercatori di benessere dell’abitare, agli accumulatori, a chi è incapace di disfarsi di cose inutili e sente il bisogno di alleggerire il carico, a chi è sopraffatto dalle cianfrusaglie e dal caos. Lo scopo è quello di creare spazi per l'anima, permettendo ad un sempre maggior numero di persone di sentirsi bene esattamente dove sono, rendendo lo spazio di casa o di lavoro più salutare, funzionale, armonioso. Questo grazie ad una accurata e attenta progettazione in dettaglio dello spazio.

OBIETTIVI E DOCENTE DEL CORSO: liberare lo spazio interiore da pensieri inutili (l’ordine parte da dentro); liberare lo spazio domestico o ambiente di lavoro da oggetti superflui; trasformare gli ambienti in spazi per l’anima e rendere la vita un armonioso fluire attraverso il sapiente uso di colori, forme, materiali; armonizzare l’energia vitale della casa o ambiente di lavoro grazie agli antichi dettami del Feng Shui della tradizione. Docente: Marta Casa, architetto, Green Building Architect Designer, specializzata in architettura per la sostenibilità ambientale; consulente Feng Shui. Appassionata studiosa e ricercatrice di cultura orientale, studia e applica i metodi orientali appresi presso scuole della tradizione antica come da maestri Soto Zen e Maestri di Imperial Feng Shui Chue Style di Pechino. Autrice e ideatrice del metodo “Primavera Dentro: come creare spazi per l’anima”. Progetta lo spazio interno ed esterno ispirandosi ai principi del Feng Shui della tradizione antica e ai precetti Zen.

COSTO ED ISCRIZIONI: Pre-iscrizioni: 0444.673833 o 0444.476609 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it - ig@comune.arzignano.vi.it (l’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di iscrizione). Iscrizioni: entro lunedì 13 marzo. Costo: 45 euro. Età minima: 20 anni. Il corso a numero chiuso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni per un massimo di 10 persone. I pagamenti in contanti devono essere regolati presso lo sportello Informagiovani dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 entro la data stabilita per ogni singolo corso. I pagamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario o con bollettino postale. Per informazioni e richieste: Informagiovani 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it; Biblioteca Civica 0444.673833 - bibliotea@comune.arzignano.vi.it.

