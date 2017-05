"Primavera a Tavola in Altopiano 2017": i sapori unici di Asiago e dintorni

Da sabato 8 aprile a sabato 3 giugno è in programma la rassegna gastronomica "Primavera a Tavola in Altopiano 2017", dedicata agli amanti della cucina tradizionale e dei piatti genuini per degustare i sapori unici altopianesi in sei ristoranti di Asiago, Gallio, Foza ed Enego. La terza edizione della kermesse culinaria, incentrata sul tema della primavera, prevede menù preparati prodotti stagionali locali, per un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso le deliziose materie prime, che offre in questa stagione l'Altopiano. Protagonisti saranno le erbette spontanee (tarassaco, carletti, bruscandoli), i funghi primaverili (spugnole e pioppini), formaggi (Asiago DOP e latticini vari), salumi (speck di Asiago), miele di Asiago, le patate di Rotzo e il sedano di Rubbio. Ristoratori e chef accoglieranno turisti e residenti per valorizzare non solo il patrimonio enogastronomico, ma anche il tesoro ambientale custodito in questo territorio.

GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA CON I RISTORANTI ADERENTI:

AI MULINI, Via Kanotele 13, Gallio - Sabato 8 aprile

ALPI DI FOZA, Via Roma 14 Foza - Sabato 6 maggio

CIORI, Via Bertigo 2, Gallio - Sabato 13 maggio

VALBELLA, Via Valbella 33, Gallio - Sabato 20 maggio

DES ALPES, Via Rendola 43, Asiago - Sabato 27 maggio

SETTE TESTE, P.zza San Marco 20, Enego - Sabato 3 giugno

