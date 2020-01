Musei aperti: ingresso gratuito per i vicentini

Domenica 5 gennaio ingresso gratuito al Chiericati e al Naturalistico per residenti di città e provincia. Musei aperti anche lunedì 6, giorno dell'Epifania. In centro fiere e mercatini dal 4 al 6 gennaio.

MUSEI CIVICI

Domenica 5 gennaio, come ogni prima del mese, torna la consueta iniziativa che prevede l'ingresso gratuito per residenti di città e provincia, (con l'esibizione di un documento attestante la residenza) al Museo civico di Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico. Al Museo del Risorgimento e della Resistenza l'ingresso è sempre gratuito.

Il Museo Naturalistico Archeologico per domenica 5 gennaio, dalle 15 alle 16.30 propone il laboratorio per ragazzi dai 6 ai 12 anni "Detective al Museo: missione befana!".Info e prenotazioni 3491364173 oppure scatolacultura@gmail.com.

I Musei Civici Vicenza saranno aperti anche lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania.

Si potrà quindi visitare Palazzo Chiericati, il Teatro Olimpico, il Museo Naturalistico Archeologico e la chiesa di Santa Corona dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza sarà aperto dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).

La Basilica palladiana ospita la mostra "Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi", aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Sono previste anche visite guidate per singoli (dal 4 al 6 gennaio alle 11.30 e alle 15.30). Informazioni: www.mostreinbasilica.it.

Informazioni sui Biglietti per i musei civici: http://bit.ly/MuseiCiviciInfo.

FIERE E MERCATINI IN CENTRO STORICO

Dal 4 al 6 gennaio si terrà la Fiera dell'Epifania in piazza dei Signori, piazza Biade, piazzetta Palladio, contra' Pescherie Vecchie, contra' Garibaldi e piazza Duomo: il 4 gennaio dalle 8 alle 20, il 5 gennaio dalle 8 alle 21, il 6 gennaio dalle 8 alle 19.

Piazza Castello ospiterà la Fiera dell'artigianato (il 4 gennaio dalle 8 alle 20, il 5 dalle 8 alle 21, il 6 dalle 8 alle 19) e l'Automarket fino al 6 gennaio (tutti i giorni dalle 10 alle 23, e il 6 gennaio dalle 10 alle 20).

I mercatini, proseguiranno in città fino al 6 gennaio in corso Palladio e corso Fogazzaro e in piazza San Lorenzo con lo speciale villaggio dell’artigianato creativo e un ricco programma di incontri, laboratori e spettacoli. Rimarranno aperti venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 a mezzanotte, domenica e lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 22. L’ingresso è gratuito.

Da sabato 4 a lunedì 6 gennaio in corso Fogazzaro nord, da contra’ Pedemuro San Biagio ai Carmini ci sarà il mercatino dell’artigianato e dei sapori.