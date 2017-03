Priare dei Castelli di Romeo e Giulietta a Montecchio Maggiore: da cave di pietra a fungaie

Domenica 26 marzo e domenica 2 aprile alle 14.30 si potranno visitare il complesso ipogeo delle "Priare" tra i Castelli di Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore in via Castelli 4 Martiri. Le visite guidate saranno condotte dal Club Speleologico Proteo di Vicenza, che è stato protagonista dei lavori di ripristino del sito a fine 2008. Le visite al complesso sotterraneo avvengono in totale sicurezza e sotto la guida di un accompagnatore qualificato in grado di soddisfare le molte curiosità che questo singolare sito senza dubbio potrà suscitare nel visitatore. E' necessaria la prenotazione telefonica presso la Pro Loco Montecchio Maggiore (dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 e 17.00-18.30). Le visite alle Priare si terranno ogni domenica e giorni festivi dalle 14.30 alle 17.30. (chiuso solo nel periodo natalizio fino all'Epifania, Pasqua e Ferragosto). Per scolaresche o gruppi di almeno 10 persone sarà possibile concordare un giorno per la visita diverso dalla domenica. La prenotazione delle visite, necessaria per gruppi o comitive, è comunque consigliata a tutti. Biglietti: 5 euro intero - 3 euro ridottoper over 60/under 18/under 26 con carta giovani - 1 euro quota indviduale per scolaresche.

(nella foto le illuminazioni nel complesso ipogeo delle Priare)

STORIA DELLE PRIARE

Gallery