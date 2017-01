"Prevenzione delle Alterazioni Posturali in Adolescenza" ad Arzignano

Giovedì 19 gennaio alle 20.30 si terrà l'incontro per i genitori "La Prevenzione delle Alterazioni Posturali in Età Adolescenziale" presso l'Auditorium Motterle di Arzignano in via 4 Martiri a cura dell'Istituto Comprensivo "G. Parise". Relatore il Dottor Giacomo Rossettini Mag. in fisioterapia e docente presso l'Università degli Studi di Verona e Genova. Successivamente lo specialista incontrerà tutti gli alunni sia al Plesso Beltrame di Montorso Vicentino sia al Plesso Motterle ad Arzignano. Ingresso libero.

Il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin plaude sull'iniziativa: "Avere una postura corretta è importante per la vita quotidiana e le regole per applicarla devono iniziare fin da giovani, prevenire è meglio che curare".

L'assessore all'Istruzione Laura Ziggiotto esprime l'importanze dell'incontro: "Quante volte vediamo i ragazzi studiare o guardare la televisione nelle più improbabili e inimmaginabili posizioni? Purtroppo i genitori non possono essere sempre presenti per correggere queste brutte abitudini. Questo incontro sarà un modo per far capire che la postura corretta è per prevenire danni fisici, che possono portare una persona a stare veramente male, in un corso altamente educativo".

ELENCO INCONTRI