Prevenire e affrontare i malanni invernali con rimedi naturali

Lo senti quel pungente profumo di freddo nell’aria, il grigio negli occhi e quei lunghi tramonti? È l’inverno che arriva.(cit.Stephen Littleword). Con l'inverno oltre a suggestive immagini spesso arrivano fastidiosi malanni. Per questo vogliamo dedicare una serata per esplorare insieme i molteplici rimedi e strumenti di prevenzione che madre natura mette a nostra disposizione. La naturopata Aspasia Koufaki metterà la sua esperienza a nostro servizio per illustrarci i vari rimedi naturali, per darci indicazioni alimentari e comportamentali per affrontare al meglio l’inverno.