Presepe fai da te con effetti speciali

Viridea, in collaborazione con Jolly World Christmas, organizza una dimostrazione pratica dedicata a tutti gli appassionati di presepi fai da te. I partecipanti potranno scoprire tanti trucchi e accorgimenti per rendere unico il proprio presepe grazie a ricercati effetti speciali.



L’incontro, della durata di circa quattro ore, affronterà diversi aspetti legati alla costruzione di un presepio.

In particolare, dopo un’introduzione dedicata alle nozioni base, sarà spiegato nel dettaglio come realizzare un meraviglioso cielo stellato con l’uso delle fibre ottiche, la proiezione sul cielo degli effetti Luna e Stella Cometa utilizzando dei microproiettori e come creare una fontana o un corso d’acqua perfettamente funzionanti.

Gli esperti rimarranno inoltre a disposizione al termine dell’incontro per rispondere a dubbi e curiosità dei presenti.