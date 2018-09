Martedì 11 settembre, dalle ore 20 in Piazza dei Signori nel cuore di Vicenza, verrà presentata ufficialmente la squadra del L.R. Vicenza che affronterà il campionato di Serie C 2018/2019.



Nel corso della serata verranno presentate anche le squadre giovanili che parteciperanno ai campionati nazionali: Berretti, Under 17, Under 16 e Under 15.