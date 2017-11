Presentazione Scuola di Counselling a Vicenza

Presentazione gratuita della Scuola di Dinamiche Relazionali e Counselling to Mind, una professione emergente e anche una scuola di vita per lo sviluppo e la crescita personale. Conferenza gratuita, prenotazione online richiesta: www.tomind.it/eventi/il-progetto-to-mind-2/

La Scuola di Dinamiche Relazionali e Counselling to Mind è una scuola di vita per lo sviluppo e la crescita personale organizzata in un percorso di formazione triennale, che permette anche di conseguire il diploma di Counsellor in Dinamiche Relazionali, professione emergente nell’ambito delle relazioni d’aiuto.

La Scuola è riconosciuta e accreditata E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) nella Regione Veneto, con circa 150 crediti ogni anno, nell’aggiornamento di tutte le professioni di servizio e di aiuto.



