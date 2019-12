Presentazione "Salute S.p.a." a Schio

Mercoledì 11 dicembre, dalle ore 20:30 si terrà presso Palazzo Toaldi Capra a Schio un incontro pubblico con Massimo Quezel e Francesco Carraro, autori del libro "Salute S.p.A.", edito dalla casa editrice Chiarelettere.

Si discuterà, insieme agli autori, sulle principali tematiche approfondite nel libro, in particolare sul lento ma inesorabile percorso che sta portando la sanità pubblica e diventare business per gli interessi privati delle compagnie di assicurazione.



“La malasanità non è frutto di una classe medica impreparata o di strutture da terzo mondo, è figlia di una sempre minore attenzione alla salute del cittadino da parte dello Stato. Se la malasanità è una malapianta, essa è innaffiata dalla malapolitica fatta di sprechi e di tagli sistematici e continui, la cui filosofia di fondo si può riassumere in poche parole: chi ha i soldi si curi, gli altri si arrangino”.

F. Carraro, M. Quezel, Salute Spa, Chiarelettere, 2018