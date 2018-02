Presentazione passeggiata "A sPasso per Sandrigo"

Cooperativa Margherita, in collaborazione con il comitato attività culturali della Biblioteca Domenico Pittarini, il gruppo marciatori di Sandrigo, l'associazione Vivisandrigo, la Protezione Civile, il gruppo alpini di Sandrigo, il comitato genitori dell'Istituto Comprensivo G. Zanella, Rotaract Sandrigo e le associazioni A. S. D. INIX Sport e Ugualmente Abili, ha organizzato una serata di presentazione della passeggiata culturale A sPasso per Sandrigo prevista per domenica 18 Marzo 2018.

La presentazione avrà luogo lunedì 26 febbraio alle 20:45 presso la Biblioteca Domenico Pittarini di Sandrigo (in Viale Ippodromo, 2) e nel corso della serata verrà spiegato il senso della manifestazione, il percorso e ogni altro dettaglio dell'evento, oltre che raccolti nominativi di eventuali volontari.

Interverranno:

Fabio Scalco, del Comitato Biblioteca Domenico Pittarini,

Marica Rigon, assessore del Comune di Sandrigo,

Marica Scremin, presidente di cooperativa Margherita

Matteo de Marchi, socio volontario di cooperativa Margherita

Giordano Dellai, professore e cicerone in una delle tappe del percorso

Francesco D'Andrea, dell'associazione S. D. INIX Sport

Cooperativa Margherita, che da non più di trent'anni lavora per il territorio fornendo servizi in particolare per disabili, anziani e minori, non poteva che pensare ad una passeggiata aperta anche alle persone con difficoltà motorie e con disabilità. Durante la presentazione del 26 febbraio verranno fornite tutte le informazioni sui servizi pensati per facilitare la partecipazione di queste persone, grazie alla collaborazione di altre associazioni del territorio.