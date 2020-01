Presentazione Festival Biblico: Settanta volte sette del Controcanto Collettivo

Sabato 25 gennaio alle ore 21:00 presso la Basilica di Sant’Agostino a Vicenza il Festival Biblico, promosso da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo, inaugurerà il programma della sua 16a edizione con un appuntamento realizzato in collaborazione con Federgat/I Teatri del Sacro: lo spettacolo Settanta volte sette della compagnia teatrale Controcanto Collettivo.



Una serata che aprirà sul tema Logos scelto per il 2020 - così denso e totale da doverlo declinare con tre termini: parlare, pensare e agire - e voluta proprio alla vigilia della Domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco per il 26 gennaio: un appuntamento dell'alto valore simbolico per un Festival come quello Biblico che vuole produrre un impatto spirituale e culturale assumendo la Bibbia come codice attraverso il quale rileggere la contemporaneità.



Ma come già annunciato, il Festival Biblico scardinerà quest’anno la consueta scansione temporale che lo ha caratterizzato nei suoi primi 15 anni di vita.

Ecco allora che, dopo l’appuntamento di sabato 25 gennaio, si proseguirà tra marzo e aprile con la Scuola del pensare - tre appuntamenti con altrettanti ospiti per un discorso puntuale declinato sul parlare, il pensare e l’agire - per poi arrivare nel consueto mese di maggio, quest’anno dal 6 al 31, nelle città e nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso, e concludersi, infine, a Pedescala, comune di Valdastico, il fine settimana del solstizio d’estate, 20 e 21 giugno.



Settanta volte sette

Spettacolo Vincitore Teatri del Sacro 2019



Lo spettacolo Settanta volte sette, vincitore dell'edizione 2019 del festival I Teatri del Sacro racconta del rimorso che consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che sembra scorrere invano. Eppure racconta anche la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune, che l’empatia non sia solo un’iperbole astratta e che l’essere umano, che conosce il contagio del riso e del pianto, dietro la colpa possa ancora riconoscere l’uomo.



Controcanto Collettivo



Controcanto Collettivo è una compagnia teatrale romana, nata nel 2010 per volontà e urgenza di una regista trentenne e di un gruppo di giovanissimi attori.