Presentazione del libro "Racconti per l'ora d'aria" di Andrea Ciresola

SABATO 1 FEBBRAIO 2020 alle ore 18:00

ANDREA CIRESOLA presenta "RACCONTI PER L'ORA D'ARIA" Edizioni Giuseppe Laterza

Sarà presente il musicista Gabriele Posenato che suonerà dal vivo suoi brani originali per chitarra.

Ogni parola di questi racconti, come il titolo della raccolta, evoca la voglia di libertà e suggerisce quel sentimento a volte nascosto fra le pieghe della nostra esistenza. Una storia può portarci lontano. Ce la possiamo regalare senza spostarci di un metro dalle nostre prigioni, avendo nuovi occhi per guardare e nuovi notti per sognare.

Andrea Ciresola è nato a Verona nel 1961. Dal 1982 è Conservatore e Restauratore di opere d’Arte. Nel corso della sua storia lavorativa ha avuto prestigiosi incarichi professionali come il restauro dei dipinti di Palazzo Canossa, il restauro degli apparati decorativi e pittorici di numerose Ville Venete e la consulenza per la progettazione del restauro delle superfici dei Palazzi Scaligeri e dell’Arena di Verona di cui attualmente è Direttore Operativo di cantiere del Lotto ”1”. Ha contribuito alla docenza in materia di Restauro e Conservazione per l’Accademia Cignaroli e in alcuni corsi specifici per la Regione Veneto. In questi ultimi anni è intervenuto nel mondo dell’Arte Contemporanea realizzando opere di pittura iperrealista che hanno ricevuto significativi riscontri risultando spesso vincitore di premi nazionali e internazionali. Da non trascurare le esposizioni personali e collettive in galleria, così come la sua produzione letteraria, teatrale e di curatela di cataloghi e allestimenti d’arte contemporanea. Infine è ampissima la produzione di eventi divulgativi legati all’Arte contemporanea e alla lettura che si traduce in oltre 400 serate pubbliche a tema. Tutte le informazioni sul sito www.andreaciresola.it.