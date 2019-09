Presentazione corso di scrittura creativa

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA

Giorno di presentazione --> 8 ottobre ore 20:30-22:30

Presso Associazione Rabbit Hole (Cassola)

Info e prenotazioni --> associazione@rabbithole.it



Il corso base di Scrittura Creativa ha come obiettivo l’approfondimento del processo creativo, all’interno di un percorso strutturato per seguire lo scrittore nello sviluppo della trama, dei personaggi e dell’ambientazione.

Un passaggio fin troppo sottovalutato da chi si avvicina per la prima volta alla stesura di un romanzo.



Gli argomenti analizzati seguono i tempi e le modalità della pianificazione creativa, col fine di trasmettere un metodo di lavoro in grado di eliminare gli ostacoli e le difficoltà comuni tra gli aspiranti autori.



Il corso è pensato sia per chi vuole scrivere o sta già scrivendo un romanzo, sia per chi ha terminato un romanzo e desidera revisionarlo. Durante le lezioni verranno forniti esempi pratici e materiali per l’applicazione delle tecniche studiate.



Sarà possibile continuare il percorso di formazione nei corsi INTERMEDIO e AVANZATO.



LEZIONE 1



Ideare il romanzo

Il processo creativo

I vantaggi della progettazione

L’idea

Introduzione alla trama

Caratteristiche, tipologie e varianti

Il conflitto

La premessa

Gli attori del conflitto



LEZIONE 2



L’arco di trasformazione

La motivazione esterna e interna

La ferita, la bugia e la paura

La verità

Tipologie di arco

L’arco positivo

L’arco statico

L’arco negativo

Domande ricorrenti

Scegliere l’arco



LEZIONE 3



Il tema

Nozioni

Individuare il tema

Il tema e i personaggi principali

Il personaggio d’impatto

Definire la trama

Aumentare il conflitto

Le sottotrame

Il sommario

I personaggi (pt. 1)

Il cast

Gli archetipi



LEZIONE 4



I personaggi (pt. 2)

L’antagonista

Conoscere i personaggi

Il profilo

I tratti

Caratteristiche

I tratti positivi

I tratti negativi

Il punto di vista

Il narratore

Il tempo narrativo

Scegliere e analizzare il pdv



LEZIONE 5



L’ambientazione

Il mondo della storia

Gli elementi

Le funzioni

Conoscere l’ambientazione

I profili del mondo

Gli aspetti del luogo

Sviluppare la trama

Individuare i buchi

Le tecniche

Sviluppare il conflitto



INSEGNANTE: LAURA DE LUCA



Laura De Luca è un editor professionista. Dopo una formazione di stampo classico, frequenta il corso di laurea in Scienze della Comunicazione (Editoria e Giornalismo) e, successivamente, quello in Lettere Moderne, decidendo di dedicarsi definitivamente alla scrittura creativa. In costante aggiornamento, si specializza attraverso corsi, testi e autori americani, del calibro di Raymond Carver, William Strunk Jr, Donna Levin, Jessica P. Morrell, K. M. Weiland e James Scott Bell. Nel 2012 fonda Penna d’Argento, un’agenzia letteraria che offre servizi di revisione e corsi per aspiranti autori. Lettrice onnivora, adora il genere fantastico ed è appassionata di cinema e serie tv. Crede nella crescita personale e nella possibilità di coltivare i talenti attraverso l’ardua strada della pubblicazione, perché ‘scrittori si nasce, autori si diventa’.