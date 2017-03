Presentazione "City Camp Bortolan 2017": corsi di lingua inglese

Due settimane di corso di inglese full immersion con insegnanti madrelingua della London School di Rovereto. Periodo: 1^ settimana: 3 - 7 luglio 2017; 2^ settimana: 10 - 14 luglio 2017 Orario: dalle 9 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, con pranzo al sacco Sede: S.M. Bortolan Destinatari: alunni classi 3^-4^-5^ scuola primaria 1^-2^-3^ scuola secondaria di primo grado suddivisi in gruppi di 12-15 ragazzi di età eguale o simile Costo: € 185,00 la settimana 3-7 luglio € 165,00 la settimana 10-14 luglio (prezzo promozionale) € 340,00 le due settimane Il programma si basa su attività che stimolino l'uso della lingua inglese in modo divertente e dinamico (giochi linguistici, disegno, canzoni, balli, recite, animazioni e sport). Ogni settimana si conclude con uno show a cui sono invitati genitori, parenti e amici. La giornata sarà suddivisa come segue: 8.30- 9.00 Accoglienza (per chi ne ha necessità); 9.00-12.30 Lezioni con tutor madrelingua (con mezz'ora di intervallo); 12.30-13.30 Pausa pranzo; 13.30-17.00 Attività varie (giochi,animazione, sport, preparazione dello show). I tutor madrelingua, selezionati fra attori, musicisti, ballerini e sportivi, sono sempre presenti e comunicano con i ragazzi in inglese durante tutte le attività. INFO: TEL. 3334569389 mettete mi piace sulla pagina facebook CITY CAMP BORTOLAN e sarete sempre informati sulle ultime novità.

