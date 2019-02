Prenota il tuo invito omaggio per l’anteprima del film “Modalità Aereo”

http://www.anteprimecinema.it/citynewsCosa succederebbe se in un attimo di distrazione il tuo cellulare con tutta la tua vita dentro andasse a finire nelle mani sbagliate? Ce lo raccontano Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti, nella nuova divertentissima commedia di Fausto Brizzi, “Modalità Aereo”, distribuita da 01 Distribution e nelle sale dal prossimo 21 febbraio.

Diego (Paolo Ruffini) è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano (Lillo) pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sydney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova… ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi non saranno più le stesse.