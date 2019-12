Prendersi cura della propria voce

Una serata a cura della Dott.ssa Sara Zanin - Logopedista, per imparare a prenderci cura della nostra voce.

Strumento indispensabile per relazionarci con gli altri che troppo spesso diamo per scontato e di cui non conosciamo il funzionamento.

Per informazioni e prenotazioni infoaltromovimento@gmail.com

cel. 392 102 9333