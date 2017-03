"Premio per il Papà Migliore del Mondo": laboratorio a Torri di Quartesolo

Viridea invita tutti i bambini a partecipare domenica 19 marzo ad un laboratorio creativo gratuito, organizzato in occasione della ricorrenza della Festa del Papà. Gli animatori presenti guideranno i bambini nella realizzazione di una speciale coppa creata con le proprie mani utilizzando cartoncino colorato, forbici, colla, glitter e tanta fantasia. I piccoli potranno poi portare a casa con sé la coppa per consegnarla al proprio papà e premiarlo come "migliore del mondo". Le famiglie troveranno nel garden center anche un esclusivo set fotografico con sagome, che potranno utilizzare liberamente per scattare una foto dedicata al papà, da condividere sui social o conservare come ricordo della giornata.

