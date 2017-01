"Pranzo Vegetariano" al "No Dal Molin": ribollita al cavolo nero

Nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma), domenica 22 gennaio alle 13 il ristorante del presidio permanente "No Dal Molin" a Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) organizza un "Pranzo Vegetariano" con la specialità della "ribollita con il cavolo nero" oltre a dolce e caffè a 7 euro. Si consiglia la prenotazione al 347.2109075. Sempre domenica dalle 10 alle 17 ci sarà anche il "Mercato dei Produttori e degli Artigiani". Alle 18 interverrà il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per l'incontro "Le Città e I Beni Comuni".

