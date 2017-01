"Pranzo Sociale" al circolo "La Mesa" di Montecchio Maggiore

Domenica 5 febbraio alle 12 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 organizza il "Pranzo Sociale" per soci e simpatizzanti ad un prezzo popolare. Verrà preparato per l'occasione un menù speciale con antipasto, primo, secondo, contorno, dessert acqua, vino e caffè. Costo: 10 euro disoccupati - 15 euro lavoratori. Prenotazione obbligatoria: 346.5152601 Gnappo - 340.6278414 Giulia.

Il menù del "Pranzo Sociale":

ANTIPASTO: Spinacetti con caprino e noci

PRIMO: Pasticcio di verdure

SECONDO: Polpette di fagioli neri

Contorno di verdure miste

Dolce

Acqua, vino e caffè.

ELENCO CIBO E VINO