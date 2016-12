"Pranzo Reale di Natale": 20 portate al Ristorante Acchiappagusto di Arcugnano

Domenica 25 dicembre alle 12 il Ristorante Acchiappagusto - Emozioni dei Sapori di Arcugnano in via Santa Giustina 9 propone il "Pranzo Reale di Natale" con un super menù di 7 antipasti, 5 primi, 5 secondi e 3 dessert oltre ad acqua, vini, spumante e caffè. Infoline per prezzi e prenotazioni: 0444.323713 - info@acchiappagusto.it

Il Menù di Natale:

7 - ANTIPASTI: Crudite’ di mare marinati con la nostra selezione di oli extravergine di oliva e limoni della costiera amalfitana - Cannelloni di calamaro ripieni ai carciofi su brodetto di zafferano - Misto di pesce bollito su acqua di mare accompagnato con la nostra maionese allo zenzero - La noce della capasanta arrostita con tartufo nero dei colli berici su specchio di zucca mantovana - Terrina di fegatini di pollo con crostini e salsa al porto - Uovo di Parisi in camicia con tartufo nero su pure di patate viola e guancial croccante - Flan di zucca e porcini su fonduta di asiago dop

5 PRIMI: Calamarata di Gragnano con battuta di tonno rosso di Sicilia ed erbette aromatiche su velatura di cozze galiziane (la "Zuppa di Pesce della Casa") - Tagliatelle fatte in casa con scampi carciofi e zenzero - Ravioli cremaschi al foie gras d’oca su potage di zucca - Risotto di quaglia royal arrostita con aria di brodo e sfere ripiene all' olio d'oliva e rosmarino - Gnocchi ripieni con ricotta di capra ed erba cipollina al burro di nocciola e tartufo nero

6 - SECONDI: Frittura di paranza imperiale - Guancetta di rana pescatrice cotta a bassa temperatura alle erbette aromatiche - Piovra arrostita su crema di pomodori Petrilli e pistacchi di Bronte- Petto di quaglia royal in crosta farcito con foie gras insieme alle sue cosce croccanti accompagnato dal proprio uovo in camicia - Carre' di maialino da latte cotto a bassa temperatura con ristretto all'Amarone della Valpollicella - Cappone cotechino capel di prete cotto a bassa temperatura (il "Bollito della Casa" a 240 gradi)

DESSERT: Sformatino di pandoro e cioccolato su crema inglese a gli agrumi - Sfera natalizia ripiena con mousse di nocciola - Assortimento di cioccolatini

