"Pranzo Natalizio di Pesce": grande offerta alla Trattoria 33 di Altavilla Vicentina

Domenica 25 dicembre la Trattoria Pizzeria 33 di Altavilla Vicentina in viale Sant'Agostino 104 organizza uno speciale "Pranzo di Natale" a base di pesce con un prezzo molto ecomonico per un menù ricchissimo (aperitivo, antipasti, primo, 2 secondi, contorni, dessert tradizionale, spumante, acqua, vini e caffè oltre al coperto e servizio al tavolo compreso). Costo: 30 euro adulti - 10 euro bambini. Infoline per prenotazioni: 0444.289411 - pizzeria33@libero.it.

Il Menù di Natale:

APERITIVO DI BENVENUTO

ANTIPASTI: Antipasto imperiale di pesce: Capesante, code di gambero e zucchine

PRIMO: Linguine con capesante, code di gambero e zucchine

2 SECONDI: Baccala' alla vicentina - Grigliata di scampi e gamberoni

CONTORNI DI STAGIONE COTTI E CRUDI

DESSERT: Panettone e pandoro con cioccolato fondente e crema chiantilly

Spumante - Caffè con Correzioni - Acqua

Vini: Prosecco / Bianco fermo / Rosso della casa

