Pranzo di Pasqua: menù tradizionale alla Trattoria Isetta di Grancona

Domenica 16 aprile alle 12 la Trattoria Isetta di Grancona in via Pederiva 96 (a dieci minuti dal casello autostradale A4 Montecchio Maggiore o Montebello Vicentino) organizza il "Pranzo di Pasqua" con un menù di specialità tradizionali a base di erbette dei Colli Berici. Il pasto prevede aperitivo, antipasto, due primi, due secondi, due dessert oltre ad acqua, vini e caffè. Il locale è situato in una posizione quasi centrale tra le città di Vicenza, Verona e Padova, potendo effettuare escursioni in queste stupende città e visitare le varie attrazioni della zone come castelli e ville. La valle è letteralmente immersa nel verde tra le dolci colline dei Berici, che vengono esaltate dai colori delle fioriture in primavera. Numerosi sono i sentieri, che permettono di fare lunghe passeggiare o escursioni a cavallo: la zona è inoltre frequentata da ciclisti amatoriali e professionisti per la sua bellezza e conformazione.

IL MENU' DI PASQUA:

Aperitivo di benvenuto

Antipasto assortito di stagione

2 PRIMI: Risotto di Primavera alle erbe spontanee dei Colli Berici - Tortelli di ricotta alle spugnole

DUE SECONDI: Capretto alle erbette alla vecchia maneria - Costicine di agnello al rosmarino

CONTORNI: Erbette di campo e patate al forno

2 DESSERT: Dolce primaverile - Colomba Pasquale con zabaione caldo al vino passito

Acqua - Vino - Caffè

