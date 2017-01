"Pranzo della Tradizione: Aspettando Sant'Agata" ad Arzignano

Domenica 22 gennaio alle 12.30 presso la Casa della Comunità ad Arzignano si terrà il "Pranzo della Tradizione: Aspettando Sant'Agata" come preparazione alla Festa di Sant'Agata a Tezze di Arzignano, celebre per la sfilata storica con personaggi in costume del 1400, che caratterizza l'attuale manifestazione in cui, storia fede e tradizione si intrecciano. Prenotazioni presso Edicola Povoleri ed Emporio Bertinato Cartoleria di Arzignano.

ELENCO CIBO E VINO