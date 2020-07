Postounico: Tanga elektra ad Arzignano

Al via Posto Unico 2020. Anche quest’anno torna il Festival della musica e dei luoghi dell’arte, giunto alla sua quinta edizione, che vedrà coinvolti quattro comuni – Arzignano, Alonte, Lonigo e Sarego – trasformati per l’occasione in veri e propri palcoscenici, con sonorità che porteranno a viaggiare in diverse parti del mondo sulle note di artisti di rilievo nazionale e internazionale.

In Piazza della Vittoria. il 18 agosto concerto con la band elettroacustica di Berlino Tanga Elektra.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle normative anti-Covid.

I Tanga Elektra definiscono la loro musica un “new soul”. Sono una band elettroacustica di Berlino, due fratelli uniti dalla passione per arrangiamenti spontaneamente improvvisati e groove irresistibili. David Engler, violinista di scuola jazz con una voce calda ed espressiva, produce attraverso la loop station e gli effetti a pedali suoni inaspettati. Elias Engler, anch’egli con background jazz, si esibisce con una batteria che produce ritmi accattivanti e capaci di far ballare. I due fratelli creano musica insieme da più di vent’anni, da quando erano bambini, scrivono tutte le loro canzoni, si sono esibiti in locali, festival, per strada, alla radio e in televisione. Hanno suonato, tra gli altri, con Willy Sahel, Wynton Kelly Stevenson, Kiddo Kat, Fernanda Brandao e Abba Lang di Klear Kut.



La piazza di Castello è la terrazza che si affaccia dall'alto sulla città di Arzignano, nell’atmosfera antica del borgo medievale, dominata dalla severa mole della trecentesca Rocca Scaligera. Costruita dai signori Della Scala nella prima metà del Trecento, la Rocca passò successivamente ai Visconti e resistette all’assedio di Pipo Spano a capo degli “Ungheri” nel 1409.



Prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo il concerto si terrà nel Teatro Mattarello di Arzignano.