Postounico: Mauro Ottolini a Villa Trissino

Al via Posto Unico 2020. Anche quest’anno torna il Festival della musica e dei luoghi dell’arte, giunto alla sua quinta edizione, che vedrà coinvolti quattro comuni – Arzignano, Alonte, Lonigo e Sarego – trasformati per l’occasione in veri e propri palcoscenici, con sonorità che porteranno a viaggiare in diverse parti del mondo sulle note di artisti di rilievo nazionale e internazionale. Tutti gli spettacoli in location suggestive con ingresso gratuito alle ore 21,15.

SABATO 25 LUGLIO

VILLA TRISSINO / MELEDO DI SAREGO

MAURO OTTOLINI

NADA MÀS FUERTE

Nada Màs Fuerte prende vita dalla suggestione della musica popolare. Atmosfere latine che si mescolano al repertorio di Paesi lontani, avvicinando composizioni di Chavela Vargas all’intensità di un canto svedese o di una preghiera libanese. Mauro Ottolini ha scelto quartetto composto da strumenti popolari, il cui timbro è perfetto per questo viaggio, in cui con i suoi strumenti a fiato dialoga con la chitarra classica di Marco Bianchi, la fisarmonica di Thomas Sinigaglia con la partecipazione di una straordinaria artista della voce, Vanessa Tagliabue Yorke, capace di restituire intatta l’intensità di questo repertorio fatto di brani originali, rumba, fado, calipso e una moltitudine di colori che ci faranno viaggiare intorno al mondo, avanti e indietro nel tempo.



La villa fu commissionata al Palladio dai fratelli Francesco e Ludovico Trissino, figure di primo piano dell’aristocrazia vicentina. Iniziata nel 1553, avrebbe dovuto essere la più grande e imponente villa del vicentino, come menzionato da Palladio nei Quattro libri dell’Architettura. Del grandioso progetto restano parte del muro di cinta, la torre e le barchesse.



In caso di maltempo il concerto si terrà sotto il portico della barchessa della villa.