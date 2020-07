Lúcia de Carvalho ad Arzignano: un bellissimo mix di Africa, Brasile, reggae, funk

Al via Posto Unico 2020. Anche quest’anno torna il Festival della musica e dei luoghi dell’arte, giunto alla sua quinta edizione, che vedrà coinvolti quattro comuni – Arzignano, Alonte, Lonigo e Sarego – trasformati per l’occasione in veri e propri palcoscenici, con sonorità che porteranno a viaggiare in diverse parti del mondo sulle note di artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Si parte proprio ad Arzignano: martedì 21 luglio alle 21.15 Lúcia De Carvalho, autrice, compositrice e interprete angolana, si esibirà in Piazza della Vittoria.

Angola, Portogallo e Francia sono i luoghi dove Lúcia de Carvalho ha costruito una personalità artistica in cui convivono le radici africane, la passione per la musica brasiliana e l’incontro con sonorità moderne come il reggae, il funk e il pop. L’inizio della sua carriera la vede a sedici anni ballerina nel gruppo della cantante brasiliana Bia. Dal 2009 sviluppa un proprio percorso originale che le consente di esprimere una capacità comunicativa e un’energia solare contagiose. Il suo recente progetto Kuzola – che in Kimbundu, la lingua angolana parlata da sua madre, significa “amare” – comprende un album e un film documentario per la regia di Hugo Bachelet. I suoi concerti sono una sorta di viaggio che compie alla riscoperta delle proprie radici.



La piazza di Castello è la terrazza che si affaccia dall'alto sulla città di Arzignano, nell’atmosfera antica del borgo medievale, dominata dalla severa mole della trecentesca Rocca Scaligera. Costruita dai signori Della Scala nella prima metà del Trecento, la Rocca passò successivamente ai Visconti e resistette all’assedio di Pipo Spano a capo degli “Ungheri” nel 1409.

Nel medesimo posto si terrà anche il secondo appuntamento, l’ultimo ad Arzignano, il 18 agosto con la band elettroacustica di Berlino Tanga Elektra.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle normative anti-Covid.

In caso di maltempo il concerto si terrà nel Teatro Mattarello di Arzignano.