Postounico: Bevano est

Al via Posto Unico 2020. Anche quest’anno torna il Festival della musica e dei luoghi dell’arte, giunto alla sua quinta edizione, che vedrà coinvolti quattro comuni – Arzignano, Alonte, Lonigo e Sarego – trasformati per l’occasione in veri e propri palcoscenici, con sonorità che porteranno a viaggiare in diverse parti del mondo sulle note di artisti di rilievo nazionale e internazionale.

DOMENICA 9 AGOSTO

CORTE ZARANTONELLO / ALONTE

BEVANO EST

Il Bevano è un fiume romagnolo. Bevano Est è un’area di servizio sull’autostrada, un nonluogo dove si sfiorano pezzi di mondo di ogni genere e da cui prende il nome questo

progetto musicale nato nel 1991 che ha come protagonisti Stefano Delvecchio alla fisarmonica bitonica, Davide Castiglia al violino e Giampiero Cignani al clarinetto. Una formazione di strumenti acustici che propone, con sottile ironia, una musica di propria composizione, sguaiata e delicata, che in teatro si direbbe scomposta, in osteria si canterebbe e farebbe ballare. Un suono che percorre il mondo e che la poetessa Mariangela Gualtieri ha definito rustico e raffinato, dove si ritrovano la vispezza, il brio, lo

struggimento e gli eccessi della musica popolare

In caso di maltempo il concerto si terrà sotto il porticato di Corte Zarantonello.