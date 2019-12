Porto Burci e Radio Zappa sono lieti di invitarti a "Porto Burci inONDA. Let's talk about radio!" la rassegna dedicata alla radio con autori, curatori, speaker e produttori da Radio Rai a Porto Burci (Contrà dei Burci, 27, Vicenza)!



L'ingresso è libero, ma i posti per le masterclass sono limitati. Per candidarti invia una mail a radiozappa.vi@gmail.com dove ci racconti perché ti piacerebbe partecipare. Ti scriveremo se riuscirai ad essere dei nostri!



IL PROGRAMMA



Venerdì 6 dicembre

inONDA con GIULIA NUCCI, autrice e curatrice di Tre Soldi



17.30 – Io ti racconto: la realtà e il mezzo radiofonico [Masterclass - posti limitati]



21.00 – Ascolto collettivo de “Il Sottosopra” di Gianluca Stazi e Giuseppe Casu





Sabato 14 dicembre

inONDA con Valerio Corzani, musicista, autore e conduttore radiofonico



15.00 – Soundtrack – Vestire coi suoni un programma radiofonico [Masterclass - posti limitati]



18.00 – Il Mediterraneo plurale. Flussi culturali, sincretismi e ribaltoni sonori



Domenica 15 dicembre



14.00 – La regia radiofonica [Masterclass - posti limitati]

inONDA con Chiara D'Ambros, regista Radio Rai e videomaker





17.00 – 10 buoni motivi per scegliere la radio ogni giorno

inONDA con Sara Zambotti, speaker di Caterpillar e antropologa dei media



Venerdì 20 dicembre

inONDA con Renzo Ceresa, Sonorizzatore, regista, curatore radiofonico e direttore artistico di eventi



18.00 – Un team ad alta frequenza [Masterclass - posti limitati]



21.00 – New Media killed the radio star?



Potete scoprire il programma completo sul nostro sito www.radiozappa.org/porto-burci-inonda/



Se sei curioso di sapere chi siamo o vuoi maggiori informazioni sui nostri eventi ed attività, non esitare a contattarci, scrivendo una mail a radiozappa.vi@gmail.com.



Porto Burci inONDA è una rassegna organizzata da Arci Servizio Civile Vicenza in collaborazione con Radio Zappa, finanziata con il contributo dell'Agenzia Nazionale per i Giovani tramite il bando per la realizzazione del network delle radio digitali di ANG inRadio.